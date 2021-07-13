Transfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacakları olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini arayan Karşıyaka, Onur Türk'le de el sıkıştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hak edilmiş alacağının yüzde 60'lık kısmından vazgeçen eski oyuncumuz Onur Türk'e yapıcı yaklaşımı ve iş birliği için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

2012-13 sezonunda Karşıyaka forması giyen Onur ise sosyal medya hesabından, "Alacağımızı feragat edip anlaştık. Başkomutanımız Atatürk'ün ziyaret ettiği kulüpte emek vermiş biri olarak Karşıyaka Kulüp Başkanı Sayın Turgay Büyükkarcı'ya teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda diğer dosyalar da sonuçlanır. Büyük Karşıyaka taraftarına selam olsun" mesajı paylaştı. (DHA)