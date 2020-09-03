TFF 3. Lig'de son olarak Anıl'ın da imza atmasıyla iç transferde sözleşmesi biten 9 futbolcuyla da yeniden anlaşıp fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, önümüzdeki günlerde gençlerle masaya oturacak. Yeşil-kırmızılılar, kadrodaki sözleşmesi süren gençlerin ücretlerinde sezon öncesi iyileştirme yapmayı planlıyor.

Kaf-Kaf, Namık Barış, Erdoğan, Mehmet, Efe Öcal ve attığı 14 golle geçen sezonun yıldızı olup adı Beşiktaş'la anılmasına rağmen siyah-beyazlıların transferden vazgeçmesiyle yuvada kalan Doğukan gibi isimlere zam yapacak. Yeşil-kırmızılılarda aldıkları ücretlerden ve şans bulamamaktan yakınıp antrenmanlara çıkmayan Görkem ve Özgür'ün durumları ise belirsizliğini koruyor.