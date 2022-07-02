Son olarak 76 Iğdır Belediyespor formasını giyen deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaştığımız 1990 doğumlu kanat oyuncusu Okan Baydemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Okan’a hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Darıca Kale Bayramoğlu Kulübü'nde futbola başlayan Okan, Tuzlaspor, Ankaraspor, Menemenspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Tarsus İdman Yurdu takımlarında da top koşturdu.

İZMİR, (DHA)