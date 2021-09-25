Karşıyaka-Ofspor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Ofspor'la 0-0 berabere kaldı. Üst üste 3'üncü beraberliğini alan Karşıyaka 3 puana ulaşıp düşme hattından kurtulamazken, Karadeniz temsilcisi puanını 7'ye çıkardı.
14'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Volkan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Adnan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
24'üncü dakikada Karşıyaka atağında İlyas sağdan kesti. Özgür'ün içeri çıkardığı topa Mustafa Aşan müsait pozisyonda kötü vurdu.
28'inci dakikada ev sahibi ekibin sağdan kazandığı serbest vuruşta Ertuğrul ceza sahasına ortaladı. Özgür'ün kafa vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
61'inci dakikada Ofspor'un kazandığı serbest vuruşta Onur iyi vurdu. Kaleci Yusuf uzanarak köşeye giden topu çıkardı.
69'uncu dakikada sağdan Ertuğrul'un kullandığı kornerde Burak kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
85'inci dakikada Mustafa Aşan'ın sağdan ortasında topu göğsüyle yumuşatan Samican'ın röveşata vuruşunda kaleci Burak köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Ozan Bekar (xx), Erol Ernek (xx)
KARŞIYAKA: Yusuf (xxx) - İlyas (x), Metin (xx), Burak (xx), Ertuğrul (xx), Mustafa Aşan (xx), Samican (xx), Özgür (x) (Dk. 64 Namık Barış x), Furkan (x) (Dk. 84 Mert), Abdülkadir (x), Okan (x) (Dk. 71 Sefer x)
OFSPOR: Mizhat Burak (xxx) - Buğrahan (xx), Onur (xx), Gökdeniz (x) (Dk. 46 İbrahim x), Miraç (x), Muhammet Emre (x), Adnan (x), Volkan (x), Temel (x), Serkan (xx) (Dk. 90+3 Bora), Oktay (xx) (Dk. 78 Fatih Mert x)
SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, İlyas, Burak (Karşıyaka)
DHA