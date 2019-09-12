Karşıyaka - Muğlaspor maç sonucu: 2-4

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Karşıyaka, evinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Muğlaspor'a seri penaltılarla 4-2 mağlup olarak elendi. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı 546 seyirci izledi. Penaltılarda Muğlaspor, Ercan, Murat Can, Batuhan, Rıdvan'la golü buldu. Karşıyaka'da Mustafa Aşan ve Cenk atışlarını gole çevirdi. Hakan ve Arif kullandıkları penaltıları kaçırınca yeşil-kırmızılılar kupaya veda etti.

11'inci dakikada Muğlasporlu Savaş serbest vuruşta Karşıyaka ceza sahasına ortaladı, topun gelişine dokunan Batuhan çerçeveyi bulamadı.

30'uncu dakikada konuk ekipten Adem’in sağdan ortasında topla buluşan Murat Can’ın şutunda top üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada gelişen Muğla atağında Batuhan’ın ortasında savunmadan seken top Murat Can’ın önünde kaldı. Murat’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Efe kritik bir kurtarışa imza attı.

40'ıncı dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Rakiplerinden kurtulan Doğukan, sol kanattan ceza sahasına kesti, Barış’ın karşı karşıya şutunda top az farkla auta çıktı.

83'üncü dakikada Muğlasporlu Savaş’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta iyi yer tutan Efe topun sahibi oldu.

89'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Karşıyakalı Namık Barış, rakibini geçip vuruşunu yaptı, top Yunus Emre’de kaldı.

92'nci dakikada Burak’ın kullandığı köşe vuruşta iyi yükselen Fatih’in kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

Normal sürede ve uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Muğlaspor tur atladı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Furkan Yaman (xx)

KARŞIYAKA: Efe Öcal (xx) - Mustafa Değirmenci (x), Cenk (xx), Cihan (xx), Burak (x), Arif (x), Batuhan (xx) (Dk. 62 Hakan x), Namık Barış (xx) (Dk. 105 Anıl x), Harun (x) (Dk. 46 Mustafa Aşan xx), Görkem (x) (Dk. 67 Fatih xx), Doğukan (x)

MUĞLASPOR: Yunus Emre (xxx) - Çağlayan (xx), Mustafa (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 81 Anıl xx), Adem (xx) (Dk. 90 Ercan xxx), Savaş (xx), Ramazan (x) (Dk. 64 Rıdvan xxx), Murat Can (xxx), Batuhan (xxx), Muhammed (xxx) (Dk. 113 Osman xx), Sami Can (xx)

SARI KARTLAR: Adem, Muhammed (Muğlaspor), Cihan, Arif, Fatih (Karşıyaka)



