Karşıyaka-Kozanspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA, 4 ay sonra ilk kez iç sahada taraftarına kavuştu. İzmir'de son resmi maçını 10 Mayıs'ta 3. Lig Play-Off çeyrek finalinde Van Büyükşehir Belediyespor önünde oynayan yeşil-kırmızılıları Kozanspor randevusunda 3 bin civarında taraftarı destekledi.

YEŞİL-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Mesut Toros, ilk haftanın 11'inden tek değişiklik yaptı. Kaf-Kaf'ta iyileşen Doğukan, ilk 11'de Mustafa Değirmenci'nin yerine oynadı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında sakatlık yaşayan Mustafa Aşan, Kozan maçına yetişti. Mustafa, 32. dakikada attığı golü ikinci çocuklarına hamile olan eşine armağan etti.

KARŞIYAKA'da İstanbul deplasmanında oyuna sonradan girip uzatma dakikalarında beraberlik golünü atan Harun, yine yedek kaldı.