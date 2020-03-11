Karşıyaka kötü seriyi bozacak

Bu sezon daha önce yalnız sezonun ilk 3 maçında üçte sıfır çeken Kaf-Kaf, ardından ilk kez 3 hafta üst üste galibiyet alamadı. Karşıyaka, Elazığ temsilcisini de yenemezse sezonun en kötü serisine imza atacak. Elazığ deplasmanında teknik heyet ilk 11'de değişiklikler yapacak. Son 3 haftadır defansın solunda görev yapan Anıl, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Anıl'ın yerine yine Onur'un sol bekte forma giymesi bekleniyor.

Geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapan Doğukan yeniden formasına kavuşacak. Namık Barış'ın yine kulübeye çekileceği, Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında sağ kanatta görev yapan Mustafa Aşan'ın orta sahadaki yerine döneceği öğrenildi. İlk 11'de kanat Özgür'ün yerine de ön libero Harun'un oynaması, geçen haftaki 11'den Fatih'in sağ beke, Mustafa Değirmenci'nin sağ kanada, Görkem'in sol kanada çekilmesi bekleniyor. Puan kayıplarına rağmen bitime 7 maç kala rakiplerinin 4 puan önünde Play-Off hattındaki yerine koruyan Kaf-Kaf, Elazığ'da sürpriz istemiyor.

CENK KARACE'DEN 10 BİN TL

Karşıyaka'da taraftarların, yönetimin prim ve maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşadığı futbolculara moral aşılamak, Play-Off ve 2'nci Lig hedefi yolunda mali dopingle kamçılamak için dün başlattığı kampanyaya eski başkanlardan Cenk Karace 10 bin TL'yle destek oldu. Karace, Turgay Büyükkarcı yönetiminden istifa ettikten sonra futbol altyapıya sezonluk forma reklamı katkısı da vermişti. Kampanyaya ilk gün onlarca taraftar yatırdıkları küçük çaplı da olsa rakamlarla katıldı. Kampanyanın tüm katılımcılarını ve verilen banka hesabına yatırdıkları TL miktarını güncel olarak derneğin internet sitesinde paylaşan Taraftarlar Derneği, kampanya kapsamında toplanacak paranın futbolculara prim olarak verilmek üzere kulübe makbuz karşılığı taraftar bağışı olarak teslim edileceğini duyurdu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)