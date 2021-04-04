Karşıyaka, kötü seriye son vermek istiyor

Deplasmandaki son galibiyetini ilk yarıda 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek alan Kaf-Kaf, o tarihten beri dış sahada çıktığı 6 maçta puan yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybeden yeşil-kırmızılı ekip bu maçlarda 13 gol yerken yalnız 3 kez ağları sarsabildi.

Kalan haftalarda tabloyu tersine çevirmek isteyen Karşıyaka, son 5 maçın 3'üne deplasmanda çıkacak. Bu hafta 8 Nisan Perşembe günü Play-Off hattındaki güçlü rakibi İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Kaf-Kaf, son 5 hafta Altındağspor ve Erbaaspor'la da dş sahada karşılaşıp, Şile Yıldızspor ve Osmaniyespor'u İzmir'de konuk edecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)