Karşıyaka - Kemerspor 2003 maç sonucu: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarını düşme hattında geçiren Karşıyaka, evinde hafta içi mesaisinde Kemerspor 2003'ü de rahat yendi, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde son 3 maçta 7 puan toplayıp çıkışını sürdürdü: 2-0. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini 27'nci dakikada iç sahadaki son Alemdağspor maçında da kilidi açan isim olan Doğukan ve 61'inci dakikada penaltıdan Cenk attı.

Kemerspor'dan Şiyar, 76'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla Kaf-Kaf, 6 maçta 8 puana ulaştı. Maçı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da yönetimle birlikte izlerken yeşil-kırmızılı futbolcular 90 dakika bitiminde sevinçlerini tribündeki az sayıda taraftarıyla paylaştı. Taraftarlar teknik direktör Soner Tolungüç'e de sevgi gösterisinde bulundu. Karşıyaka'da maçın ikinci yarısında sakatlanan Harun, sahayı sedyeyle terk etti.

8'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Doğukan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci İsmail'de kaldı.

27'nci dakikada Karşıyaka golü buldu. Kemerspor defansında Şiyar'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ayağından kapan Doğukan, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıp düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

35'inci dakikada Görkem'le gelişen ev sahibi ekip atağında Doğukan sol kanattan hareketlenip topu yine Görkem'in önüne çıkardı, bu futbolcunun şutu yandan auta çıktı.

45'inci dakikada konuk ekipten Umut'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdoğan müthiş bir refleksle gole engel oldu.

45+1'inci dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Doğukan'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

56'ncı dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Mustafa Aşan'ın sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Harun ıskaladı, boş pozisyonda Doğukan'ın şutu üstten auta çıktı.

61'inci dakikada Karşıyaka penaltı kazandı. Samet'in ceza sahası içinde Hakan Kuş'u düşürmesiyle hakem Emre Yüksel beyaz noktayı gösterdi. Atışı Cenk gole çevirdi: 2-0.

76'ncı dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Kemersporlu Şiyar, Doğukan'ı düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

85'inci dakikada Hakan Kuş'un karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci İsmail golü önledi.

Maç 2-0 sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emre Yüksel (xxx), Önder Çalış (xxx), Özgür Tolga Özcan (xxx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Fatih (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xx), Harun (xx) (Dk. 69 Özgür xx), Mustafa Aşan (xxx), Mustafa Değirmenci (xxx) (Dk. 86 Namık Barış), Görkem (xx), Doğukan (xxxx) (Dk. 89 Caner), Hakan Kuş (xx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (x) - Reha (xx), Onur Okan (x), Kemal (x) (Dk. 68 Sami xx), Umut (xx), Mustafa (x) (Dk. 74 Hüseyin xx), Erdin (x), Samet (x) (Dk. 65 Baran x), Şiyar (x), Onur Kalafat (xx), Semih Can Şen (x)

GOLLER: Dk. 27 Doğukan, Dk. 61 (Pen.) Cenk (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Şiyar, Samet (Kemerspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Şiyar (Kemerspor)