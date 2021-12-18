Yeşil-kırmızılılarda sezonu kapatan Burak, cezalı Ertuğrul ve Harun ile kadro dışı olan Doğukan ve Alperen forma giymeyecek. Grupta son hafta öncesi Karşıyaka, Play-Off hattının 6, zirvenin 20 puan gerisinde 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Kırıkkale ise 31 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son antrenmanını maçın oynanacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapan Karşıyaka'da teknikdDirektör Ahmet Taşyürek, bu statta taraftar avantajlarını çok daha iyi kullanacaklarını belirterek, yeşil-kırmızılı futbolseverlere 3 puan hediye etmek istediklerini söyledi.