Karşıyaka iyi başlamak istiyor

Isparta Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda üst adalesinde sakatlık bulunan Harun ile takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara çıkmayan Özgür ve Görkem forma giymeyecek.

Teknik heyetle görüşen Görkem'in affedilerek yeni haftada takıma dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Soner Tolungüç de cezası nedeniyle tribünde olacak. Transfer yasağıyla üst üste 5'inci sezonuna aynı kadroyla girecek Karşıyaka, lig öncesi sözleşmesi biten 9 futbolcuyla yeniden anlaşarak takımdan fire vermedi. İlk haftaların çok önemli olduğunu belirten Soner Tolungüç, kazanıp sezona 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Battal, Hakan Kuş

DHA