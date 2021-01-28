Karşıyaka - Isparta 32 Spor maç sonucu: 0-2

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 5 hedefleyen iki takımdan Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2-0 mağlup oldu. Karşıyaka'da Anıl 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Isparta temsilcisi 75'inci dakikada Bekir, 79'uncu dakikada Emir Kaan'ın attığı gollerle galibiyete uzandı. Konuk ekipte Serdar Ümit, 87'nci dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı. Üstü üste 3'üncü yenilgisini alan Karşıyaka 29 puanda kalırken, Isparta 32 Spor 29 puana ulaştı.

6'ncı dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağdan Barış ortaladı, Hakan'ın gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

17'nci dakikada konuk ekipten Emre soldan kesti, Emir Kaan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada Isparta ekibi tehlikeli geldi. Sağdan Serdar Ümit'in kullandığı kornerde Efşan kafayı vurdu, kaleci Erdoğan uzanarak topa sahip oldu.

33'üncü dakikada Battal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan'ın plasesinde top yandan dışarı gitti.

39'uncu dakikada Karşıyakalı Anıl, Nurettin'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

57'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Harun'un yerden ortasında kimsenin dokunamadığı top dışarı çıktı.

75'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Bekir'in yerden sert şutunda top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

79'uncu dakikada sağdan Nurettin'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emir Kaan farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

87'nci dakikada kaleci Erdoğan, Emir Kaan'ın indirdi, hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Ümit, "Panenka" denemesinde Erdoğan golü önledi. Maçı konuk takım 2-0 kazandı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Ahmet Ulu (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (x), Metin (xx) (Dk. 56 Mustafa Değirmenci x), Fatih (x), Onur (x), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 83 Oğuz), Harun (x), Barış (x) (Dk. 46 İlyas x), Battal (x) (Dk. 56 Özkan x), Doğukan (x), Hakan (x)

ISPARTA 32 SPOR: Murat Can (xx) - Emre (xxx), Efşan (xxx), Kaan Dorak (xx), Kadir (xx), Mustafa Diler (xx), Serdar Ümit (xxx), Semih (xx) (Dk. 83 Muhammed), Emir Kaan (xxx) (Dk. 90+3 Bilal), Nurettin (xxx), Kerem (xx) (Dk. 63 Bekir xxx)

GOLLER: Dk. 75 Bekir, Dk. 79 Emir Kaan (Isparta)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Anıl (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Anıl, Mustafa Aşan, Onur, Metin (Karşıyaka), Serdar Ümit, Bekir, Mustafa Diler (Isparta)

DHA