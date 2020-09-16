Karşıyaka ilk maç kabusunu bitirmeye kararlı

Yeşil-kırmızılı kulüp, son 11 yılda sezonun ilk maçlarında yalnızca 1 kez güldü. Kaf-Kaf, 2009'dan beri süren bu periyotta yalnız 2016-17 sezonunun ilk haftasında Başkent Akademi'yi yine teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde deplasmanda 1-0 yendi. İzmir temsilcisi, 11 yıldır ilk haftalarda 1 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı. TFF 1. Lig'deyken 2008-09 sezonunun açılış maçında Malatyaspor'u 1-0 yenen Karşıyaka, sonraki yıllarda kabustan uyanamadı.

Yeşil-kırmızılılar, 2009-10 sezonunun startında Adanaspor'a 1-0 yenilerek kötü seriye başladı. Sonraki sezon 2010-11'de Gaziantep FK'yle ilk hafta 1-1 berabere kalan Karşıyaka, ardından 2011-12 sezonunda yine Adanaspor'a ilk sınavda 2-0 mağlup oldu. 2012-13 sezonunun açılışında Manisapor'la oynanan maç 1-1, 2013-14 sezonunda Şanlıurfaspor deplasmanı 2-2, 2014-15 sezonunda Antalyaspor mücadelesi 1-1 sonuçlandı. 2015-16'ya Adana Demirspor önündeki 2-0'lık mağlubiyetle adım atıp ardından aynı sezon yıllardır yer aldığı 1. Lig'den düşen Kaf-Kaf, 2016-17'de ilk maçı kazandıktan sonra 2017-18'de 2. Lig'de Sakaryaspor'la ilk hafta 0-0, 2018-19'da 3. Lig'de Vanspor'la 0-0, geçen sezon da Tepecikspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)