TFF 3. Lig'de takıma Play-Off finali oynattıktan sonra, yeni sezon ücretinde anlaşma sağlanamayınca kulüple yollarını ayıran Soner Tolungüç'ün yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı takım kaptanı Mustafa Aşan'a attırdı. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelen 32 yaşındaki ön libero Kaf-Kaf'ta 7'nci sezonu için imzayı attı. Son 6 yıldır yeşil-kırmızılı formayı giyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon 27 maçta oynadı.

Mustafa Aşan'ın yanı sıra Cenk, Anıl, Arif, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci'nin sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, stoper Metin'le de prensipte el sıkıştı. Kaf-Kaf'ta 2010-11 sezonundan bu yana kadroda yer alarak takımın en eski ismi olan 27 yaşındaki stoper de sözleşme imzalayacak. Sportif direktör Atilla Güneş, Fatih ve Arif'le de ön görüşme yaparken görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.



