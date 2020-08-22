Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Karşıyaka iç transferde hareketli günler geçiriyor. Yeşil-kırmızılılar sözleşmeleri biten 9 oyuncudan 6'sı ile mukavele yenilerken, gözler Fatih Öztekin, Anıl Çıracı ve Mustafa Değirmenci'ye çevrildi. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin, sağ bek Fatih Öztekin, sol bek Anıl Çıracı ve sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci ile yeniden masaya oturacağı bildirildi.

İç transferde fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka'da yönetimin, bu üç oyuncuyla yeniden anlaşarak sezona sıkıntısız başlamayı hedeflediği vurgulandı. Kaf-Kaf, daha önce iç transferde kaptan Mustafa Aşan, Metin Peker, Arif Cilak, Hakan Kuş, Cenk Özbey ve son olarak da Harun Atalay ile anlaşma sağlamıştı.

DHA



