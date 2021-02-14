Ligde 4 maçtır ağları hiç sarsamayan, son 6 maçta ise yalnız 1 gol atabilen Kaf-Kaf'ta kadrodaki tek pivot santrfor olan Hakan, Gölcükspor önünde bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Ligde bu sezon attığı 10 golle takımın skor yükünü çeken, oynanan 19 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Hakan, ilk kez sahada yer almayacak. Geçen sezon da oynanan 28 maçın tamamında 11'de görev yapan tecrübeli futbolcu 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)