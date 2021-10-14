Karşıyaka, Gümüşhanespor deplasmanında 1 puanla teselli buldu

Teknik direktür Cüneyt Biçer'le yollarını Gümüşhanespor maçından önceki gün ayıran Karşıyaka, deplasmana antrenörsüz gitti. Takımı sahaya sportif direktör Atilla Güneş çıkarırken, futbolcuları maç öncesi kulüp doktoru ısındırdı. Kaleci antrenörü olmadığı için kaleciler maç başlamadan birbirlerini çalıştırdı.

Play-Off hattındaki rakibi önünde eleştirilen üçlü defanstan vazgeçip klasik dörtlü defansa dönen Kaf-Kaf, gruptaki 9 maçın 7'sinin berabere bittiği hafta içi mücadelesinde 1 puanla az da olsa teselli buldu. Karşıyaka'da Biçer döneminde kadro dışı kalıp ardından affedilmelerine rağmen kadroda tercih edilmeyen Harun ve Doğukan da bu maçla formalarına kavuştu.