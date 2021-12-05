Karşıyaka - Göztepe maç sonucu: 3-0

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde maç eksiğine rağmen zirve ortağı olan Karşıyaka, ezeli rakibi Göztepe 'yi evinde 3-0 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın setleri 25-19, 25-20 ve 25-23'lük skorlarla bitti.

Kaf-Kaf, grupta bu sonuçla 9 maçta 8 galibiyetle 24 puana ulaşırken, 4'üncü mağlubiyetini alan Göztepe 12 puanda kaldı. Yeşil-kırmızılı voleybolcular derbi sonrası galibiyet sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. (DHA)