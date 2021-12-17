Karşıyaka geride kaldı

Geçen sezon ilk yarıda liderliğe kadar yükselip ardından yaşadığı düşüşle Play-Off'a bile kalamayan Karşıyaka, 16 maçlık ilk devre maratonunu 29 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon 16 haftalık ilk yarıda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 21 gol atıp, kalesinde de 12 gol gördü. Bu sezona 5 yıl aradan sonra transfer yasağını açıp yeni takviyeleriyle başlamasına rağmen hayal kırıklığı yaratan Kaf-Kaf, 16 haftayı 20 puanla 12'nci basamakta geçti. Karşıyaka, bu sezon 16 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 18 gol attı, 16 gol yedi. İlk yarıyı tamamlamaya hazırlanan Karşıyaka bu yıl Play-Off hattının 6, liderin ise tam 20 puan gerisinde yer alıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)