Karşıyaka geç açıldı

Sezon başında 12 yeni transferle girdiği ilk yarıda tutuk kalıp çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgiyle 21 puan toplayan Kaf-Kaf, yalnız 19 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Devre arasında kadrosunda yine operasyona gidip 8 yeni isim daha alan İzmir temsilcisi, 2'de sıfırla başladığı ikinci yarıda teknik direktörlüğü Erman Güraçar'ın devralmasıyla çıkış yakaladı.

Son 15 maçta yalnız 1 kez yenilen Karşıyaka, ikinci yarı boyunca 17 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alıp 28 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk yarısında 19 gol atabilen yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda ise tam 36 kez ağları sarsarken, yine 17 gol yedi. Geç açılıp sezonun son bölümünde gol yollarındaki sıkıntısını çözen Kaf-Kaf'ta sezon başında transfer edilen Abdülkadir 10 gol atarken, devre arasında takıma katılan Fatih Taşdelen yarım sezonda 8 gol üretti. Takımda Samican 6, Cenk ve İhsan Furkan 4'er kez ağları sarstı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)