Karşıyaka galibiyet peşinde

İZMİR, (DHA)



TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçında 1 puan toplayabilen Karşıyaka'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak olan Elazığ Belediyespor maçına çevrildi. Bulundukları grupta herkesin birbirini yenecek potansiyele sahip olduğunu belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Geride kalan 3 haftada gerekli dersleri aldık. Sahaya iyi bir performans sergilememize rağmen sonuca ulaşamadık. Kapanan takımları açmakta zorlandık. Özellikle 7 kişi ile savunma yapan Ağrı önünde hücum hattında üretkenlik acısından başarılı olamadık. Ancak hafta boyuncu belirlediğimiz eksiklerimize karşı önlemler aldık" dedi.

Elazığ Belediyespor önünde üç puan hasretlerine son vermek istediklerini belirten Tolungüç, "Sezon sonuna kadar ilk 5 içinde olmak ve Play-Off'tan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu başarmak için Elazığ'dan galip dönmek zorundayız. Bu başaracak güce sahibiz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan Kaf-Kaf, Elazığ'da sunu çimde oynayacağı için son iki idmanını zemini sentetik çim olan Çiğli Atatürk Stadı'nda yaptı. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı Anıl dışında eksik oyuncu bulunmuyor.