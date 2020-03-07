Karşıyaka filede Play-Off aşkına

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 4. sırada yer alan Karşıyaka, yarın normal sezonun son maçında evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'a başlayacak. Yeşil-kırmızılı takım rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın 3 yıl sonra Play-Off'a katılmayı başaracak. Ligde iddiası bulunmayan Göztepe ise son maçta aynı saatte Karşıyaka'nın ilk 4 için yarıştığı Bolu Belediyespor'a konuk olacak.

