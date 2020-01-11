Karşıyaka filede Çanakkale'ye karşı

Karşıyaka filede Çanakkale'ye karşı

11 Ocak 2020, Cumartesi 12:35
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Karşıyaka filede Çanakkale'ye karşı

 

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta derbide konuk olduğu İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, yarın evinde Çanakkele Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. 

Öğrenci ve çocukların ücretsiz takip edebileceği maçın biletleri yarın 10 TL'den satışa sunulacak. Şubeye destek olmak isteyenler 100 TL karşılığında protokol tribününden müsabakayı izleyebilecek. Ligde 21 puanı bulunan iki takımdan maç eksiği olan Çanakkale ekibi 4. sırada, Karşıyaka ise 5. basamakta yer alıyor.

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