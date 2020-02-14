İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta evinde lider Kale 1957'ye 3-1 yenilen Karşıyaka, yarın deplasmanda Play-Off yarışı verdiği Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. İlk 4 yarışı veren iki takımdan Bolu Belediyespor, 32 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Karşıyaka ise 31 puanla rakibini takip ediyor.

Kaf-Kaf, kazanarak yeniden Play-Off hattına girmek istiyor. Ligde 9'uncu sırada yer alan Göztepe ise derbide 10'uncu basamaktaki İzmir Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'nin 20, İzmir BŞB'nin 19 puanı bulunuyor.