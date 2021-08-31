Türkiye'deki kariyerine Bucaspor'da başlayıp 2019-20 sezonunda 3'üncü Lig'de 2 maçta forma giydikten sonra Fenerbahçe 'ye transfer olan 19 yaşındaki gurbetçi forvetin sarı-lacivertlilerden 2 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.

Barış Sungur, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig'den düşen Muğlaspor'da kiralık olarak forma giymiş; 7'si ilk 11'de olmak üzere 18 lig maçında görev yapmıştı. Barış'la birlikte 8'inci dış transferini yapan Karşıyaka, yasağı kaldırıp yeni futbolcularına bu hafta içinde lisans almayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılıların yasağı açmak için alacaklarının tamamını isteyen bazı isimlere bugün paralarını nakit olarak yatırdığı öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)