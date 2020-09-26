Geçen sezon İstanbul'daki ilk maç 1-0 ev sahibinin galibiyetiyle sona ererken, İzmir'deki rövanş golsüz sonuçlandı. Bu sezon rakibiyle üst üste 3'üncü yıl yolu yine aynı grupta kesişen Karşıyaka, deplasmandaki 3 puanla başladığı sezonda evindeki ilk maçta Erok'a takılıp puanları paylaştı. Maçta ilk yarının sonunda 44'üncü dakikada Doğukan'ın ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Kaf-Kaf, pozisyonda ofsayt kararının hatalı olduğunu belirtip isyan etti.

PES ETMİYOR

Karşıyaka, sezonun ilk 2 maçında puanları son dakikalarda bulduğu gollerle hanesine yazdırdı. Geçen hafta Isparta 32 Spor deplasmanında ikinci yarıda öne geçip ardından beraberlik golünü kalesinde gören Kaf-Kaf, 1 puana razı olmayıp galibiyeti 90'ıncı dakikada Doğukan'ın golüyle aldı. Dün Erokspor önünde evinde yenik duruma düşen İzmir temsilcisi, Hakan Kuş'un 85'inci dakikada ağları sarsmasıyla sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İlk 2 haftayı 4 puanla tamamlayıp iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, haftaya Gölcükspor deplasmanına çıkacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)