Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta gol kralı olurken takımıyla Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Emre'yle sözleşme imzaladı.
Geçen sezon 20 gol atan Emre, Kayseri Şekerspor, Niğde Anadolu FK, Orduspor, Muğlaspor, Çorum FK, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Bld formalarını da giydiği kariyerinde 2020-2021 sezonunda Malatya'da da 24 gol kaydetti.
Ligde toplam 91 golü bulunan futbolcu Karşıyaka’ya şampiyonluk yaşamak için geldiğini, taraftarlarıyla buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
DHA