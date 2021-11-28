Karşıyaka - Edirnespor maç sonucu: 4-2

İzmir Atatürk Stadı'nda 745 biletli seyircinin izlediği maçta konuk ekip ilk yarıyı 16'ncı dakikada Önder'in golüyle önde tamamladı. İkinci yarıda Samican, 52 ve 59'uncu dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi. Edirnespor, Cihad'ın 62'nci dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirse de 1 dakika sonra Abdülkadir, 66'ıncı dakikada ise Özgür'ün golleri Kaf-Kaf'ı galibiyete taşıdı. 14 dakikada attığı 4 golle patlama yapıp ligde geçen yıldan beri süren 32 maçlık seri galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu skorla puanını 19'a çıkarıp Play-Off yarışında umutlandı.

16'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Gencay'ın uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Önder, defansı geçip kaleci Yusuf'u avladı: 0-1.

22'nci dakikada Karşıyaka'da Ertuğrul'un sağdan kullandığı kornerde Fatih'in kafa şutu üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada ev sahibinden Mustafa Aşan ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

45'inci dakikada gelişen Edirnespor hızlı hücumunda Önder'n karşı karşıya durumda bomboş şutu auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

52'nci dakikada skor eşitlendi. Özgür'ün soldan ortasını ön direkte Samican kafayla ağlara yolladı: 1-1.

59'uncu dakikada Karşıyaka yine Samican'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. Namık Barış'ın soldan ceza sahasına çevirdiği topu Samican penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-1.

62'ci dakikada Edirnespor golü buldu. Gencay'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Cihad arka direkte kafayla gole çevirdi: 2-2.

63'üncü dakikada Karşıyaka tekrar öne geçti. Edirne'nin golünün santrası yapılır yapılmaz gelişen Karşıyaka atağında Abdülkadir affetmedi: 3-2.

66'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Ertuğrul'un kullandığı serbest vuruşta İhsan Furkan'ın şutu çataldan döndü. Kaleci Ramazan Evren'in yumruklarıyla uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Özgür affetmeyip skoru belirledi: 4-2.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), İsmail Semih İleri (xx), Erol Ernek (xx)

KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Ertuğrul (xxx) (Dk. 77 Batuhan xx), Cenk (xxx), Metin (xx), Burak (x) (Dk. 46 Özgür xxx), İlyas (xx) (Dk. 36 Samican xxxx), Fatih (xxx), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 84 Caner), İhsan Furkan (xxx) (Dk. 83 Barış Sungur), Namık Barış (xxx), Abdülkadir (xxx)

EDİRNESPOR: Ramazan Evren (x) - İsmail (xx), Gencay (xx), Sertaç (xx) (Dk. 36 Atakan x) (Dk. 68 Kaan x), Güney (xx), Barış (x), Semih (x) (Dk. 87 Alim Can), Fırat (x), Cihad (xxx), Furkan (x), Önder (xxx)

GOLLER: Dk. 52 - Dk. 59 Samican, Dk. 63 Abdülkadir, Dk. 66 Özgür (Karşıyaka) - Dk. 16 Önder, Dk. 62 Cihad (Edirnespor)

SARI KARTLAR: Cenk, Namık Barış, İhsan Furkan, Samican (Karşıyaka) - Barış, Fırat, Semih (Edirnespor)