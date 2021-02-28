Karşıyaka dönüm sınavına çıkacak

Grupta 22 maçta topladığı 32 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kaf-Kaf, 21 maçta 33 puan alan yarıştaki en önemli rakiplerinden Çatalcaspor'u kritik öneme sahip 90 dakikada konuk edecek.

Rakibini yendiği takdirde yarışa yeniden tutunacak yeşil-kırmızılı ekip mağlubiyet ihtimalinde ise bitime 9 maç kala Play-Off'a da iyice uzaklaşacak. Takımdaki krizleri aşmaya çalışan Karşıyaka'da Onur kadro dışı, Battal da takımdan ayrı çalışıyor. Doğukan, Anıl ve Harun'un ise sakatlıkları sürüyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)