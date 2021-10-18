Karşıyaka-Ceyhanspor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 7 maçta tek galibiyetle alt sıralarda kalan Karşıyaka, Cüneyt Biçer'in yerine göreve getirilen yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek dönemindeki ilk sınavda düşme hattındaki Ceyhanspor'u yenmeyi başardı: 1-0. İzmir Atatürk Stadı'nda 501 taraftarın izlediği maçın tek golünü 69'uncu dakikada Okan attı. Bu skorla sezonun ilk iç saha galibiyetini alan Kaf-Kaf, 10 puana ulaştı.
Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Ahmet Taşyürek, geçen sezon görev yaptığı Boluspor'da aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle ilk sınavda takımının başında sahaya çıkamadı. Tecrübeli teknik adam, mücadeleyi tribünden izlerken takımı sahaya Antrenör Cem Yanık çıkardı.
20'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Karşıyaka defansının hatasıysa sol çaprazdan ceza sahasına giren Aziz'in karşı karşıya pozisyonda şutu üstten auta çıktı.
32'nci dakikada Karşıyaka tehlikeli geldi. Sağ kanattan sıfıra kadar inen Ertuğrul'un ortasında ceza alanında Mustafa Aşan'ın sert kafa şutu auta gitti.
39'uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında Abdülkadir'in şutunda kaleci Enes gole engel oldu.
İlk yarı golsüz bitti.
54'üncü dakikada Cenk'in sağdan ortasını Abdülkadir kale önünde kafayla auta yolladı.
69'uncu dakikada Karşıyaka öne geçti. Doğukan'ın ceza sahasından sert şutu üst direkten döndü, Okan'a çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
Maç 1-0 sona erdi.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Uğur Aydoğdu (xx), Burak Özer (xx)
KARŞIYAKA: Yusuf (xxx) - Ertuğrul (xxx), Cenk (xxx), Metin (xx), Burak (xx), Fatih (x) (Dk. 58 Okan xxxx), Mustafa Aşan (xxx), İhsan Furkan (xxx) (Dk. 85 Namık Barış), Samican (xxx) (Dk. 90 Harun), Doğukan (xx) (Dk. 90 Alperen), Abdülkadir (xx)
CEYHANSPOR: Enes (x) - Murat (xx) (Dk. 21 Okan x), Aziz (x) (Dk. 88 İbrahim), Kudret Oben (x) (Dk. 79 Selçuk x), Abdulkadir (xx), Mustafa (x) (Dk. 79 Fatih xx), Kemal (xx), Mert Canpolat (x), Abdurrahman (x) (Dk. 88 Mert Polat), Emre (x), Fatih Kara (x)
GOL: Dk. 69 Okan (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Fatih, Mert Canpolat, Mert Polat (Ceyhanspor), Harun (Karşıyaka)
DHA