Karşıyaka - Çatalcaspor maç sonucu: 3-3

Daha önce disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Onur'un yanı sıra profesyonel futbolculara yasak olmasına rağmen adı bahis oynadığı iddialarına karışan Battal'ın sözleşmelerini fesheden Karşıyaka'da 2 haftadır takımdan ayrı kalan Doğukan ile Harun maça yedek kulübesinde başlarken, ameliyat olacak Anıl kadroda yer almadı. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, maçta son 2 haftadır sahaya çıkan ilk 11'i bozmadı. Yeşil-kırmızılı futbolcular Hakan Kuş'un ilk golünün ardından gol sevincinde armalarını gösterdi.

1'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Maçın henüz ilk 30 saniyesi dolmadan ceza sahası sağ çaprazında Mustafa Değirmenci, Fırat'tan kaptığı topu kale önüne ortaladı, Hakan Kuş'a dokunmak kaldı: 1-0.

5'inci dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan yapılan ortada Burhanettin'in kafa şutunu kaleci Erdoğan kurtardı, dönen topta ceza sahasında oluşan karambolde Kadir Mert kafayla meşin yuvarlağı çizgiden geçirdi: 1-1.

12'inci dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Orta sahadan kazanılan topta Burhanettin, sol çaprazdan ceza alanına girerek sert ve düzgün bir vuruşla Erdoğan'ı avladı: 1-2.

20'nci dakikada ev sahibi penaltıdan oyuna yeniden denge getirdi. İlyas'la 19'uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağ çaprazda Yusuf topa eliyle müdahale edince Hakem Erkan Engin penaltı noktasını gösterdi. Çatalcasporlu oyuncuların pozisyonun ceza sahasının dışında olduğu itirazı kararı değiştirmedi. Atışı Hakan Kuş, kaleci Özgün Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu.

38'inci dakikada Çatalcaspor yeniden üstünlük golünü buldu. Burhanettin'in soldan hareketlenip yaptığı ortayı arka direkte Yusuf ağlara gönderdi: 2-3.

İlk yarı bu skorla bitti.

63'üncü dakikada Karşıyakalı Harun ceza sahası dışından kaleyi yokladı, yandan aut.

78'inci dakikada Hakan Kuş'un ceza sahasından şutu direk dibinden auta çıktı.

90'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu müthiş bir şutla ağlara gönderen Cenk skoru ilan etti: 3-3.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)