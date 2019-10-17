Karşıyaka, bu sezona özel susmayan forma tasarladı. Türkiye'de ilk kez yapılan forma tasarımında Karşıyaka'yla özdeşleşen seslerin grafikleri kullanıldı. Susmayan formada; bayrak, gevrekçi, vapur, güvercin, tarihi maç, meşale, Kaf-Sin-Kaf tezahüratı ve Karşıyaka Çarşısı'nın sesleri ile Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün ses grafikleri bir araya getirilerek formanın göğsünde yer verildi.

Futbol sezonunun kalan haftalarında Karşıyaka'nın sesleri, deplasmanlarda takımın yanında olacak. Forma için hazırlatılan tanıtım klibinde, "Karşıyakalılar evinde, deplasmanda hiçbir yerde susmasın diye Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan tüm sesler formaya taşındı. 107 yıldır susmayan Karşıyaka'ya susmayan forma yakışır" ifadeleri yer aldı. Özel tasarım forma, önümüzdeki günlerde lisanslı ürün mağazalarında taraftarlar için de satışa sunulacak.