Karşıyaka bu kez galibiyet istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirvedeki 3 takımla üst üste karşılaşacak Karşıyaka, sezonun ilk yarısında 3'te 0 çektiği rakipleri karşısında bu kez gülen taraf olmak istiyor. İlk yarıda bu haftaki rakibi Esenler Erokspor'a evinde 3-1, lider Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda 2-1, ikinci basamakta yer alan Altındağ Belediyespor'a ise yine iç sahada 1-0 yenilen Karşıyaka, düşme hattında son sıraya kadar geriledi.

Bu 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Aytekin Sümbül'le yollar ayrılıp Mesut Toros takımın başına getirilirken yeşil-kırmızılılar ardından üst üste 2 yenilgi bile almadı. Bu mücadelelerin ardından Mesut Toros yönetiminde ligde 14 maçta bileği yalnız 2 kez bükülen Karşıyaka, 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.