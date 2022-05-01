Karşıyaka - Belediye Derincespor maçında kavga çıktı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, sezonun son iç saha sınavında Play-Off yarışındaki Belediye Derincespor'la 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Karşıyaka’nın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından sahada gerginlik başladı.

Karşıyaka yedek kulübesinin önünde Bld Derince’den Kemal, Namık Barış’a kayarak yerden sert girdi. Karşıyaka yedek kulübesi yerdeki Kemal’in üzerine yürüdü. Bu sırada Derince’den de Berkay ve Sercan tepki gösterince arbede yaşandı. İki takım futbolcuları birbirine girerken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Hakem olay sonrası Karşıyaka’dan Ertuğrul ve Derince’den de Sercan’a kırmızı kart gösterdi. Derinceli Kemal sol dizinden sakatlanarak sahayı sedye ile terketti.

DHA