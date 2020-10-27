Karşıyaka Spor Kulübü, özel bir sanal para alım-satım platformuyla anlaşma gerçekleştirdi. Karşıyaka taraftarlarının kullanımına sunulacak sanal paralarla yapılacak alışverişlerde kulübe gelir sağlanacağı belirtildi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulüp olarak bu alanda ülke sporuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “İnanıyoruz ki bu tür iş birlikleri hem Karşıyaka’nın hem de bizi takip edecek tüm spor kulüplerinin finansal olarak çok daha iyi seviyelere gelmesine büyük katkıda bulunacak” diye konuştu.

Anlaşma kapsamında kulübe ciddi bir gelir sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Büyükkarcı, “Çıkaracağımız sanal paraların tamamının taraftarlarımız tarafından ilgi görmesi durumunda, 100 milyon TL’nin üzerinde bir gelire ulaşma potansiyeli olan bir projeye başlıyoruz. Karşılığında da taraftarlarımıza aynı zamanda maddi bir karşılığı olan dijital bir değer sunmuş olacağız. Bu vesileyle, tüm taraftarlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Kulüplerine destek olsunlar; her zaman yaptıkları gibi bir kez daha camialarına sahip çıksınlar” dedi.

DHA