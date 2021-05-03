Son dönemde sıkça konuşulan transfer yasağının lafla kalkmayacağını belirten Büyükkarcı, "Yönetime geldiğimizden beri ne kadar borç ödediğimiz, FIFA ve FIBA dosyalarımızı nasıl kaldırdığımız, onların dışında da futbola konu olan borçları hala ödemeye devam ettiğimiz ortadadır. Benim verdiğim söz de ortadadır" dedi.

Son seçimli genel kurulunu 3.5 yıl önce 20 Ocak 2018'de yapıp koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sene Mayıs 2020'de yapılması gereken kongreyi erteleyen yeşil-kırmızılılarda Başkan Büyükkarcı, genel kurul iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirtti. Büyükkarcı, "Çorbada tuzu olmayanlar şimdi sofrada yer bulmaya çalışıyor. Zannetmesinler ki bu Karşıyaka kamuoyunun gözünden kaçıyor. Her şeyin konuşulacak yeri vardır. Kimse kendini genel kurulun üzerinde görmesin" açıklamalarını yaptı.

FUTBOLA EN ÇOK BİZ ÜZÜLDÜK

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, futbol ve voleybolda sezon değerlendirmesi yaparken, basketbolda ise FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri öncesi açıklamalarda bulundu. Futbolda sezonu istedikleri yerde kapatmadıklarını belirten Büyükkarcı, "Maalesef istediğimiz gibi bir sezon geçirmedik. Tüm yönetim olarak çok emek verdik ama en az taraftarlarımız kadar çok üzüldük. Bu sene en büyük gücümüz taraftarlarımızdan yoksun olarak mücadele ederken bir taraftan korona belasıyla uğraşırken diğer taraftan da maalesef iç dinamiklerimizden zarar gördük. Bunları zamanı gelince tüm detaylarıyla Karşıyaka kamuoyuna açıklayacağım" dedi.

HEDEF AVRUPA KUPASI

Basketbolda sezon başında hedefledikleri yerde olduklarını belirten Turgay Büyükkarcı, "Sezon başı ligde ilk 3'ü, Avrupa'da son 8'i hedeflemiştik. Taraftarlarımızdan yoksun bir şekilde buraya geldik. Bundan sonra daha da ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi finalleri çok denk takımların mücadelesi şeklinde geçecek. İlk turda elenmemiz de kupayı almamız da sürpriz kabul edilmemeli. En önemli hedeflerimizden biri Avrupa kupasını müzemize getirmektir. Voleybol takımımız için emeği geçen başta şube başkanımız Serkan Ergüven olmak üzere, tüm yönetim kurulumuza, teknik ekibimize ve oyuncularımıza Play-Off için teşekkür ederiz. Heyecanımızı kaybetmeden yeni sezonda da Sultanlar Ligi'ne çıkmak için savaşımız sürecektir" değerlendirmesini yaptı.

KSK TOKEN KAZANDIRDI

Karşıyaka'nın yerli bir kripto para platformu tarafından hayata geçirilen taraftar token projesinde kulüp 5 milyon 50 bin TL'lik gelirin sahibi olurken, ilk arzdan alım yapan yeşil-kırmızılı taraftarlar ve KSK Token alan yatırımcılar ise yılbaşından beri kazancını 19'a katladı. Dünyadaki teknolojik değişimleri yakından takip eden Karşıyaka, Bitci Teknoloji iş birliğiyle hayata geçirdiği taraftar token projesiyle ciddi bir gelirin sahibi oldu. KSK Token sayesinde kulübün kasasına giren 5 milyon 50 bin TL'den son FIFA dosyası olan eski futbolculardan Igor Duric'e olan borç da kapatıldı. Toplam 355 milyon adet üretilen tokenlerden ilk iki halka arzda 25 milyon adeti satılmıştı.

İZMİR, (DHA)