Dünya genelinde ve Türkiye'de yayılan koronavirüs salgını için Karşıyaka Spor Kulübü'nden örnek olacak bir çağrı geldi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye'de de vaka sayısının hızla arttığı ve tüm dünyanın alarma geçtiği koronavirüs salgını için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine tahsis edilebileceğini söyledi.

"Her türlü fedakarlığa hazırız"

Virüs ile savaşta birlikteliğin önemine değinen Büyükkarcı, "Tüm dünya zor ve kritik günlerden geçiyor. Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 22 bini aştı. Ülkemizde de vaka sayısı gün geçtikçe maalesef yükseliyor. Dünyayı tehdit eden bu virüsle topyekün mücadele büyük önem taşıyor. 3 spor salonu, 2 kamp merkezi ve idari binanın yer aldığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerimizi koronavirüs ile savaşta istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına tahsis edebiliriz. Bu virüsten ülke olarak hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Her türlü fedakarlığa hazırız" diye konuştu.

İHA