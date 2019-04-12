Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Planlarımız uzun dönemli

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Afyon Belediyespor'a 89-86 yenilerek Play-Off şansını zora sokan Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Afyon Belediyespor yenilgisinin kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirten Büyükkarcı, "Bu mağlubiyet hiç hesapta yoktu ve bizleri tabi ki üzdü, kahretti ve Play-Off'a kalmamızı riske soktu. Ancak bu pes ettiğimiz anlamına gelmiyor. Son topa, son maça ve sezonun son düdüğüne kadar mücadelemiz sürecek. Play-Off'a kalabilmek için elimizden gelini yapacağız dedi.

Ancak asıl amaçlarının günlük başarılar peşinde koşmak olmadığını, daha çok uzun dönemli ve kalıcı başarılar yakalamak için çalıştıklarını belirten Büyükkarcı, "Bu sezon yüksek bütçeli bir takım yaratmak yerine, mali durumu düzeltme yönünde adımlar attık. Mali kriterlere önem verdik. Bugünü değil, yarını kurtarma peşinde koştuk. 13 milyon liralık basketbolun genel borcunu 2 milyona indirdik, kulübün ciddi borç yükünü hafiflettik. Bu Play-Off'a kalmaktan çok daha önemli, kulübün geleceği için çok daha değerli. Kısa vadede başarılar yakalayacağımıza uzun soluklu, kalıcı başarılar yakalamayı yeğledik" diye konuştu.

POTADA SON KOZLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetle Play-Off şansını zora sokan Pınar Karşıyaka, yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında yeniden çıkış yakalamaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Ligde 24 haftada 10 galibiyet elde eden Karşıyaka, bitime 4 maç kala 9'uncu sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekibin Play-Off hattındaki Bahçeşehir Koleji'yle arasında 1 galibiyet fark var.