Karşıyaka az da olsa moral buldu

Son 10 maçta yalnız 1 galibiyet alıp şampiyonluk umutlarını yitirmesine rağmen halen 33 puanla Play-Off şansını koruyan yeşil-kırmızılılar, Çatalca önünde uzatma anlarında verilmeyen penaltıya da isyan etti. Karşıyakalı kurmaylar, skor 3-3'e geldikten sonra Harun'un şutunun ceza sahasında rakip futbolculardan Fatih Kara'nın eline çarpmasına rağmen penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi. Kaf-Kaf'ta taraftarlar ise sosyal medyada son dönemdeki krizler ve kötü gidiş yüzünden beraberliğe sevinemedi.

GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN

Karşıyaka'da kaptanlardan Cenk Özbey, takımını son dakikada hayata döndürdü. Stoper olmasına rağmen attığı kritik gollerle 5 sezondur yeşil-kırmızılılara hayati öneme sahip puanlar kazandıran 30 yaşındaki futbolcu, Çatalca önünde 90'ıncı dakikada serbest vuruştan müthiş bir golle skoru 3-3'e getirdi. Haftalardır kabustan uyanamayıp kulüpteki bahis tartışmalarıyla çok sıkıntılı günler yaşayan takımını ipten alan Cenk, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu sezonun ilk yarısında da Çatalcaspor'a gol atıp 1-1'lik beraberliği getirmişti.

KARŞIYAKA'DA EFE FESHETTİ

Karşıyaka'da altyapıdan yetişen Efe Fatih Eryener, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Yeşil-kırmızılıların altyapısından çıkıp 2018 yılında profesyonel olan 23 yaşındaki stoper, ayrılığını sosyal medyada, "45 gündür devam eden hukuki süreç sonucu bugün itibariyle Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Kulüpte bulunduğum süre boyunca yaptığım işten çok zevk aldım, çok gurur duydum. Takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, aşçılarımıza ve büyük Karşıyaka taraftarına çok teşekkür ederim. Şimdi yeni maceralara başlama zamanı" mesajıyla duyurdu. Efe'nin ödenmeyen alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu'na başvurup serbest kalma hakkı elde ettiği öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)