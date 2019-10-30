Karşıyaka az atıp az yiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka grubun hem en az gol atan hem de en az gol yiyen takımlarından biri konumunda. Play-Off barajını yakalama mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekip 9 karşılaşmada 7 gol atarken rakip forvetlere de 7 kez gol izni verdi. Karşıyaka, grupta 5 gol atan düşme hattındaki Elazığ Belediyespor ve 6 golle son sıradaki Fatsa Belediyespor'dan sonra en az skor üreten ekip oldu.

Az gol atmasının yanında defansta da rakiplere az geçit izni veren Karşıyaka, kalesinde 3 gol gören Play-Off hattındaki Fethiyespor ile 6'şar gol yiyen lider Esenler Erokspor ve takipçisi Turgutluspor'dan sonra yine Play-Off barajındaki Kocaelispor'la birlikte en az gol yiyen ekip durumunda. Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan, evinde ise son 3 maçını üst üste kazanan Karşıyaka, Cumartesi günü Elazığspor'u konuk edeceği karşılaşmada 4'te 4 yapmaya çalışacak. Karşıyaka, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ise Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı açarak kutladı.

DHA