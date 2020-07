Karşıyaka antrenmanları bırakmıyor

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde eğlenceli çalışmalarla Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili alacağı son kararı bekleyen yeşil-kırmızılılarda takımın morali yerinde.

TFF'nin 3’nin Lig'de ilk 6 sırada yer alan takımları üst lige almasını bekleyip 2 yıl sonra 2’nci Lig'e dönme umutlarını koruyan Ege temsilcisi taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Altyapı patentli kadroyla grubunda Play-Off hattında yer alan takımlarının 2’nci Lig'e alınmasını isteyen Karşıyaka taraftarları, "KarşıyakaHakkınıİstiyor" etiketiyle sosyal medyada Futbol Federasyonu'na seslerini duyurmaya çalışıyor.

SONER TOLUNGÜÇ: HER TÜRLÜ PLANIMIZ HAZIR

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, kendilerini her ihtimale hazır tuttuklarını söyledi. Karşıyaka olarak, her türlü alınacak kararın ve organizasyonun; Türk futbolu açısından, daha çağdaş, insanı yaşatma amacıyla, sağlıklı, iş gücünün ve üretkenliğin artmasına yönelik olmasından yana olduklarını belirten Tolungüç, “Ligde 2 ve 5'inci sıradaki takımların Play-Off oynamasına yönelik bir karar çıkma ihtimaline karşı, kalan tüm maçları oynayacakmışçasına, her türlü planlarımızı hazırladık ve çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Biz, Karşıyaka olarak hedefimize kilitlenmiştik ve bu belirsizliğin sonunda Türk futbolu adına doğru kararların alınacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)