Alsancak Stadı'nda çürük raporuyla kapatılıp yıkılmadan önce son maçını 26 Nisan 2014'te 1'inci Lig'de Bucaspor'la oynayan yeşil-kırmızılı kulüp, ardından stat sıkıntısı nedeniyle seyyah oldu. 2014 yazında Alsancak Stadı'nın kapatılmasıyla stat sıkıntısı yaşayan, yapımı yılan hikayesine dönen kendi stadına da bir türlü kavuşamayan Karşıyaka, aradan geçen süreçte Yeni Buca Stadı, İzmir Atatürk Stadı ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda iç saha maçlarına çıktı.

Stat sıkıntısı nedeniyle bir ara Menemen, Aliağa ve Tire'deki statlarda bile maç yapmayı değerlendiren Karşıyaka, sahadan sahaya gezmek zorunda kaldığı dönemde 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyip yıllardır en alt ligden kurtulamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılıp Türkiye'nin en yeni stadı olan Alsancak Stadı, geçen kasım ayında kapılarını tekrar açmıştı. Karşıyaka stadı iç saha maçlarında tesisi açıldığından beri kullanan Altay'la paylaşacak. Daha önce Altay'la inşaat sürecinde Alsancak Stadı'nın tahsisi konusunda rekabete girişen Altınordu'nun ise yeni sezonda Bornova'da oynamaya devam etmesi bekleniyor.

CENK VE METİN HALEN TAKIMDA

Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'nda 8.5 yıl önce çıktığı son maçta kadroda yer alan Cenk Özbey ve Metin Peker, halen yeşil-kırmızılı kulüpte forma giyiyor. Karşıyaka'nın kadrosundaki en eski iki isim olan ikiliden Cenk, 26 Nisan 2014'teki Bucaspor maçında ilk 11'de forma giyerken, Metin ise yedek kulübesinde bekledi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)