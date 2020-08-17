Karşıyaka, 5 futbolcuya teklifini sundu

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundan Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif'le sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kontratları biten diğer 5 futbolcuya teklifini sundu. Fatih, Mustafa Değirmenci, Anıl, Harun ve takımdaki geleceği belirsiz olan Hakan Kuş'la masaya oturan yeşil kırmızılılar, oyuncularla pazarlığa girişti. Kaf-Kaf, takımın önemli silahlarına yaptığı teklife yanıt bekliyor.

Tamamı altyapı patentli futbolcularla hafta içinde yeniden bir araya gelinip sözleşme imzalanması planlanıyor. Son 4 yıldır transfer yasağı nedeniyle aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, iç transferi çözdükten sonra teknik direktörünü netleştirecek. Transfer yasağını kaldırması zor olan Kaf-Kaf, takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le yollarını şartlarda anlaşamama sebebiyle ayırmıştı.