TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon oynadığı 5 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Karşıyaka, evinde ise teknik direktör Soner Tolungüç göreve geldikten sonra 4'te 4 yaptı, Play-Off yarışından kopmadı. Sezonun ilk iç saha maçında Kozanspor'a 2-1 yenildikten sonra bir daha evinde rakiplerine puan vermeyen Karşıyaka, İzmir'deki son 4 sınavında gol dahi yemedi. Taraftarı önünde 1877 Alemdağspor'u 1-0, Kemerspor 2003'ü 2-0, Kocaelispor'u 1-0 yendikten sonra düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u ağırlayan Karşıyaka, rakibinin kilidini 90+5. dakikada stoper Cenk'in müthiş frikiğiyle açtı. Grupta 10 maçta 15 puana ulaşıp rakiplerini yakalayan yeşil-kırmızılılarda Soner Tolungüç, galibiyete rağmen oynanan tutuk futbol nedeniyle oyuncalarının kulağını çekti.

Elazığ Belediyespor önünde iyi oynamadıklarını ama son ana kadar galibiyeti kovalayıp kazanmanın önemli olduğunu belirten Soner Tolungüç, "Rakip büyük konsantrasyonla oynadı. Orta sahayı kalabalık tutarak ataklarımızı kapattılar. İstediklerimizi gerçekleştiremeyince oyunda bir sıkışma oldu. Hakem düdüğüyle başlayan, hakem düdüğüyle biten bir oyunda hiçbir zaman sahadan kopmamak gerekiyor. Futbolcularıma 90 dakika kazanmak için mücadele etmemiz gerektiğini belirttim. Futbolun cilvesi bu, belki kötü oynadık ama sonunda kazanmanın sevincini beraber yaşadık. Taraftarımız gol için çok bekledi. Galip gelmek herşeyden değerli ancak bu maçtan çıkaracağımız dersler var" diye konuştu.

Tolungüç, uyarılarda bulunduğu oyuncularına 2 gün izin verip kafalarını boşaltmalarını istedi.

CENGAVER YİNE SAHNEDE

Karşıyaka'da defansta görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takımına hayat veren Cenk Özbey, dün yine yeşil-kırmızılıları ipten aldı. Geçen sezon ilk yarı ve ikinci yarıdaki Kızılcabölükspor maçları ile iç sahadaki Kemerspor 2003 sınavında son dakikalarda sahneye çıkıp attığı gollerle takımına 5 puan kazandıran 28 yaşındaki futbolcu, dün sahaya damga vurdu. 90 dakika boyunca defansta hatasız oynayan Karşıyaka'nın en tecrübeli isimlerinden Cenk, 90+5. dakikada kazanılan serbest vuruşu çok klas bir şutla üst direğin sağ iç köşesinden ağlarla buluşturdu. Günün kahramanı olup bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkaran Cenk, maçın ardından, "İsteğimiz şeyleri zaman zaman yapamadık ama son dakikada şans da yanımızdaydı" açıklamasını yaptı.