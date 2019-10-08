Karşıyaka 3 puan avında

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde son 2 maçı 4 puanla geçen Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde Kemerspor 2003'ü konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı ekipte son Fatsa Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören Arif görev yapamayacak. Grupta Karşıyaka 5 maçta topladığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Kemerspor ise 6 maçta aynı puanla Kaf-Kaf'ın tek basamak altında 15. sırada bulunuyor. 9 gün içinde 3 maça çıkacakları zorlu periyotta olduklarını hatırtalan Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Harun, Görkem, Hakan

