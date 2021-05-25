Türkiye'deki futbol liglerinde 4'üncü kategori olan 3'üncü Lig'e gerileyen İzmir takımlarından Göztepe 2009 yılında, Altınordu 2013'te, Altay 2017'de, Buca ise bu sezon 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı. Göztepe, basamakları tek tek çıkıp 4 sezondur aralıksız Süper Lig'de yer alırken, Altay ve Altınordu, yarın TFF 1'inci Lig'deki Play-Off finalinde Süper Lig için rakip olacak.

Süper Lig'e 1996'dan beri hasret olan 109 yıllık Karşıyaka, aralıksız 13 yıl 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verip 2 kez Play-Off oynadıktan sonra 2016'da 2'nci Lig'e, 2018'de 3'üncü Lig'e düştü. Transfer yasağını kaldıramadığı için 5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen Kaf-Kaf, altyapısından çıkan oyuncuların oluşturduğu takımla geçen 2 sezonda Play-Off oynayıp 2'nci Lig'e tekrar yükselmenin kapısından döndü. Bu sezon 3'üncü Lig'de umduğunu bulamayan Karşıyaka, yeni sezonda bu ligdeki art arda 4'üncü yılını geçirecek. Buca'nın da Play-Off'tan hedefine ulaşmasıyla Karşıyaka bu ligde İzmir merkezinin tek takımı olacak. İzmir'in ilçelerinden Bergama Belediyespor da 3'üncü Lig'de yer alıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)