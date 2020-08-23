Karşıyaka, 3 kilit futbolcusuyla son kez masaya oturacak

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasaklısı Karşıyaka, iç transferde henüz anlaşma sağlayamadığı 3 kilit futbolcusuyla yarın son kez masaya oturacak. Transfer yasağıyla 5'inci sezonuna girmeye hazırlanıp altyapı patentli kadrosundaki önemli isimleri kaybetmek istemeyen Karşıyaka, Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci'ye son tekliflerini sunacak. Kaf-Kaf'la yeni sezon ücretleri konusunda anlaşamayıp takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk'e verilen yıllık ücretlere biraz daha yakın seviyede para istedikleri öğrenilen 3 futbolcudan Anıl, geçen sezon yapılan 28 maçın 27'sinde forma giydi.

Kulüpte 2014-15 sezonundan bu yana profesyonel kadroda yer alan 26 yaşındaki futbolcu bu maçların 25'inde ilk 11'de görev yaptı. Yine 2014-15 sezonundan bu yana kadroda bulunan 25 yaşındaki Fatih, geçen sezon tamamı ilk 11'de, 25 maçta oynadı. 2015-16 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki Mustafa ise geçen yıl forma giydiği 27 maçın 16'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Farklı mevkilerde görev alıp takımın jokerleri olan üçlüden Anıl, sağ ve sol bek; Fatih, ön libero ve stoper; Mustafa Değirmenci ise sağ bek, sağ kanat ve sol bek olarak görev yapabiliyor. Karşıyaka, daha önce sözleşmesi biten 6 isimle yeniden anlaşmıştı.

DHA