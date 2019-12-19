Karşılaşmayı birlikte izlediler

Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul’da 3-0 yenildiği Beşiktaş’ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası’nda ağırladı. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.