Karşılaşmayı birlikte izlediler

TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında dün karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı tarihinde ilk kez konuk etti.

19 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Karşılaşmayı birlikte izlediler

 Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul’da 3-0 yenildiği Beşiktaş’ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası’nda ağırladı. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.

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