Cinsiyetçi hastalıklardan biri de daha çok kadınlarda görülen karpal tünel sendromu ismi verilen bir hastalıktır. Karpal tünel sendromu daha çok kadınlarda görülmektedir. 40- 50 yaş arası kadınlarda görülme sıklığı fazladır.

Karpal tünel sendromu nedir?

Daha çok 40- 50 arası kadınlarda görülen karpal tünel sendromu bir ya da iki elin ilk üç parmağında görülen ve ilerleme yoluyla daha da artan bir hastalıktır. Sinirin baskı altında kalması sonucu elde, kolda, bilekte ağrı, güçsüzlük, uyuşukluk gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Karpal tünel sendromunda hastalar daha çok geceleri uykuya daldıkları zamandan birkaç saat sonra tüm elde şişme ve uyuşma hissi ile uyarmaktadır. Bu sendromda hasta ellerini gergin ve şişmiş olarak görür. Aynı zamanda parmaklar sertleşir. Ancak hasta parmaklarını görünüş olarak şişmiş görmesine rağmen gerçekte bir değişme yoktur. Bu şekilde bulunan hastalar ellerini ovalayarak sallayarak bir süre sonra şişkinliğin indiğini düşünüp rahatlar. Bazı geceler birden fazla uyuşma ile uyanan hastalarda bu hastalıktan dolayı uyku bozuklukları meydana gelir.

Özellikle daha çok eller ile iş yapan kadınlarda görülme sıklığı fazla olan karpal tünel sendromu, sürekli bilgisayar kullanan, yıkayarak temizlik yapan kadınlarda şikayetlerin artmasına neden olur. Karpal tünel sendromunda insanlar ellerini kullanmakta güçlük çekerek, ellerinde kuvvet kaybı meydana gelir. Daha ilerleyen süreçte kişilerin omuz ve el kaslarında erime ortaya çıkmaktadır. Karpal tünel sendromunda tedaviden önce tanı konulması gerekmektedir.

Karpal tünel sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Karpal tünel sendromu tanı konulurken el bileğine refleks çekici ile vurulur. Hastanın el parmaklarında elektrik çarpmasına benzer bir şok hali meydana gelmesi beklenir. Ayrıca emg testi de karpal tünel sendromu kesin tanı konulur. Daha sonra tedaviye geçilir.

Karpal tünel sendromu için en iyi tedavi yöntemi gece istirahat yöntemidir. Karpal kanalına iğne yapılarak kanala hidrokortizon enjekte edilir. Böylece uzun süre kişilerde görülen karpal tünel sendromu şikayetleri ortadan kalkar. Aynı zamanda ağızdan verilen kortizon tedavisi ile de etkili sonuçlar alınarak hastaların bu hastalıktan kurtulması sağlanır.

Karpal tünel sendromunda bir diğer tedavi yöntemi ise cerrahi tedavi yöntemidir ilaç ve iğne tedavisi ile şikayetleri geçmeyen hastalarda hastalığın ilerlemesini engellemek adına cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi olarak yapılan tedavide sinir üzerinde baskının ortadan kalkması sağlanır. Böylece kişinin ellerini daha sağlıklı dönemdeki gibi kullanılması amaçlanmaktadır. Cerrahi tedavi kişilerin lokal anestezi yöntemi ile kısa sürede ayaktan tedavi edilmesi şeklinde gerçekleşir. Bu tedavi yönteminde hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur.

Karpal tünel sendromu testi

Karpal sendromu kişilerin el bileklerinde parmaklarına doğru görülen hastalıktır. Daha çok ev kadınları ve elleri ile iş yapan kişilerde sık görülen karpal tünel sendromunda tedavi için teşhisi konması gerekmektedir. Teşhis için gerekli olan elektromyografi testi yapılır. Test sonucuna göre hastalara atel kullanımı, ilaç kullanımı, lokal anestezi şeklinde farklı tedavi şekilleri uygulanır. Özellikle kadınların 40 50 yaş arası kadınların sıklıkla karşılaştığı hastalıklardan biri olan karpal tünel sendromu en çok bilgisayar kullanan ev hanımlarında, ev işi yapan kadınlarda görülmektedir.

Karpal tünel sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Karpal tünel sendromu tedavi edilmezse ellerde, parmaklarda ve bileklerde ağrı uyuşukluk hissizlik gibi şikayetler görülür. Daha çok geceleri hastayı rahatsız ederek uykusundan uyandıran karpal tünel sendromu hastaların yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. İleri seviyelerde karpal tünel sendromu ilerleyerek kaslarda güçsüzlüğe ve daha ileri seviyede kas erimesine neden olur. Bunun sonucunda eliyle her iş yapan insanlar elini kullanacakları işlerden uzak durmak zorunda kalır.

Günlük işlerden, yazı yazmak, bıçak tutmak, poşet taşımak, araba kullanmak gibi günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çekmeye başlayan kişilerin hayat kalitesi oldukça düşmektedir. Erken tanıda ilaç ve iğne tedavisi ile iyileşen karpal tünel sendromu ileri seviyede cerrahi yöntem ile düzeltilmek zorundadır. Aksi takdirde hastaların genel anlamda hayat kalitesini oldukça düşürecektir.