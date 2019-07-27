Vitor Hugo transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotasını başka stoperlere çeviren Beşiktaş'ın İsveç ekiplerinden AIK Solna'da forma giyen Karol Mets'le ilgilendiği iddia ediliyordu. Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki Eston savunmacıdan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

İsveç'te yayım yapan Fotbolls Kanalen adlı internet sitesine konuşan Mets, "Eğer Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Zira Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınız anlamına gelir. Ancak şu anda tamamıyla Sirius ve Maribor maçlarına odaklanmış durumdayım. Bana gelen resmi bir teklif olmadığından konuşulanlar sadece dedikodudan ibaret." ifadelerini kullandı.

AIK Solna'nın sportif direktörü Björn Wesström ise oyuncularının Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Bize ulaşmış herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla bu konuda yorum yapamam. Şayet bir şey duymuş olsak bunu basına yansıtmazdık. Şu anda Mets'i satmak gibi bir planımız yok. Şayet giderse bu, fantastik bir hikaye olur ama beni de fazlasıyla şaşırtır." şeklinde cevap verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler